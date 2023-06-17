Песков рассказал, от чего будут зависеть размеры "санитарной зоны" на Украине

Размеры "санитарной зоны" на Украине будут зависеть от дальности украинских вооружений, от которых надо обезопасить территорию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что основная цель создания "санитарной зоны" понятна — чтобы этими вооружениями ВСУ не доставали до граждан РФ. Отвечая на вопрос, есть ли дедлайн, после которого начнётся создание такой зоны, пресс-секретарь пояснил, что, по сути, этот процесс ведётся "уже полтора года".