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Регион
Опубликовано 17 июня 2023, 07:03

Песков рассказал, от чего будут зависеть размеры "санитарной зоны" на Украине

Песков: Размеры "санитарной зоны" будут зависеть от дальнобойности орудий ВСУ

Размеры "санитарной зоны" на Украине будут зависеть от дальности украинских вооружений, от которых надо обезопасить территорию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что основная цель создания "санитарной зоны" понятна — чтобы этими вооружениями ВСУ не доставали до граждан РФ. Отвечая на вопрос, есть ли дедлайн, после которого начнётся создание такой зоны, пресс-секретарь пояснил, что, по сути, этот процесс ведётся "уже полтора года".

Новая карта "санитарной зоны": какие регионы Украины войдут в её состав
Новая карта "санитарной зоны": какие регионы Украины войдут в её состав

Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты россиян от обстрелов ВСУ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил определить границы этой территории возле украинского Львова.

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ТАСС / POOL / Илья Питалев

Никита Никонов
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