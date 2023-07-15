В Германии заметили неожиданные изменения в поведении Зеленского
Tagesschau: Зеленский снизил ожидания от контрнаступления ВСУ
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому пришлось существенно понизить планку ожиданий от контрнаступления, которое вопреки его желаниям продвигается чересчур медленно. Об этом cообщает немецкая информационная программа Tagesschau со ссылкой на его недавнее видеообращение.
"Мы должны быть благодарны каждому отвоёванному километру, каждому маленькому успеху", — цитирует издание главу Незалежной.
Напомним, "грандиозное" контрнаступление, которое широко анонсировалось украинскими и западными СМИ на протяжении нескольких месяцев, началось 4 июня. Несмотря на громкие заявление киевских политиков, манёвр обернулся для страны огромными потерями, которые, по данным Минобороны РФ, составляют тысячи солдат. Украинские власти признали медленный ход контрнаступления, но в провале почему-то решили обвинить своих западных партнёров.
ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis