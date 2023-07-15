В Германии заметили неожиданные изменения в поведении Зеленского

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому пришлось существенно понизить планку ожиданий от контрнаступления, которое вопреки его желаниям продвигается чересчур медленно. Об этом cообщает немецкая информационная программа Tagesschau со ссылкой на его недавнее видеообращение.