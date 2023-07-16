В канцелярии Эрдогана объяснили поддержку расширения НАТО
Канцелярия Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО ради стабильности
Турция поддерживает расширение НАТО не против какой-то страны, а чтобы обеспечить стабильность и глобальную безопасность. Об этом рассказал глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в статье для журнала Middle East Eye.
Алтун отметил, что расширение Североатлантического альянса принесёт долгосрочный мир и стабильность. Анкара готова и дальше выступать критически важным партнёром и союзником в новых инициативах блока.
"Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определённой страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности", — сказал представитель турецкой администрации.
Представитель президента Турции также указал, что Анкаре очень важно находиться в западном лагере и контролировать сухопутный мост между Востоком и Западом и водный путь к Чёрному морю.
Напомним, ранее Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась на приём Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. При этом политик отметил, что реальные сроки вступления Стокгольма в альянс пока определить сложно, так как неизвестно, когда завершится процесс парламентской ратификации, который требует много времени. По данным турецких СМИ, это произойдёт осенью 2023 года. Также сообщалось, что президент США Джо Байден приветствовал снятие Турцией вето на приём Швеции в НАТО.