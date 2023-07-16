Президент Болгарии высказался об ошибках Зеленского, за которые "платит вся Европа"

Украинские власти хотят продолжать боевые действия, не думая, чем это может обернуться для европейских стран. Такое заявление сделал президент Болгарии Румен Радев на воскресной встрече с представителями СМИ.

"Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести эту войну, но по счетам платит вся Европа", — сказал Радев.

По словам Радева, лидеры ЕС "неистово пытаются убедить нас, что поставки военной техники повышают нашу безопасность", тогда как на самом деле конфликт лишь усугубляется, а жертв становится больше.