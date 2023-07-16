Президент Болгарии высказался об ошибках Зеленского, за которые "платит вся Европа"
Президент Болгарии: Киев только усугубляет конфликт, а платит за это вся Европа
Украинские власти хотят продолжать боевые действия, не думая, чем это может обернуться для европейских стран. Такое заявление сделал президент Болгарии Румен Радев на воскресной встрече с представителями СМИ.
"Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести эту войну, но по счетам платит вся Европа", — сказал Радев.
По словам Радева, лидеры ЕС "неистово пытаются убедить нас, что поставки военной техники повышают нашу безопасность", тогда как на самом деле конфликт лишь усугубляется, а жертв становится больше.
Напомним, после своего визита в Софию 6 июля Зеленский пожаловался, что Болгария отказалась давать ему оружие. По словам главы Незалежной, у него с болгарским коллегой Руменом Радевым "разная философия и разный взгляд на вещи".
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ