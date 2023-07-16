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16 июля, 14:20

Президент Болгарии высказался об ошибках Зеленского, за которые "платит вся Европа"

Президент Болгарии: Киев только усугубляет конфликт, а платит за это вся Европа

Украинские власти хотят продолжать боевые действия, не думая, чем это может обернуться для европейских стран. Такое заявление сделал президент Болгарии Румен Радев на воскресной встрече с представителями СМИ.

"Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести эту войну, но по счетам платит вся Европа", — сказал Радев.

По словам Радева, лидеры ЕС "неистово пытаются убедить нас, что поставки военной техники повышают нашу безопасность", тогда как на самом деле конфликт лишь усугубляется, а жертв становится больше.

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Напомним, после своего визита в Софию 6 июля Зеленский пожаловался, что Болгария отказалась давать ему оружие. По словам главы Незалежной, у него с болгарским коллегой Руменом Радевым "разная философия и разный взгляд на вещи".

Обложка ©

ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Ирина Фальке
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