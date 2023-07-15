Регион

Уведомления отключены

15 июля, 10:18

Захарова предупредила об угрозе масштабной ядерной катастрофы в Европе из-за Киева

Захарова заявила об угрозе ядерной катастрофы в Европе из-за атак ВСУ на АЭС РФ

Москва выразила решительное осуждение планов Киева по использованию в отношении российских АЭС террористических методов, которые могут привести к ядерной катастрофе огромного масштаба в Европе. Это сказано в распространённом 15 июля комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с попыткой ВСУ атаковать Курскую АЭС беспилотником.

"Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе", указала дипломат, призвав руководство МАГАТЭ и ООН вместе с международным сообществом обратить пристальное внимание на этот инцидент и жёстко осудить безрассудное поведение киевских властей.

МИД счёл мишенью сбитого 14 июля дрона Курскую АЭС

МИД счёл мишенью сбитого 14 июля дрона Курскую АЭС

О мощном взрыве в Курчатове стало известно 14 июля. Утром губернатор региона Роман Старовойт подтвердил, что причиной взрыва стало падение украинского беспилотника. По данным Лайфа, дрон ВСУ взорвался всего в четырёх километрах от Курской АЭС. Представитель МИД РФ Мария Захарова уличила НАТО в спонсировании ядерного терроризма из-за поставок дронов для ВСУ, которые используют их для атак на объекты ядерной энергетики.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ООН
  • МАГАТЭ
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров