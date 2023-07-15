Захарова предупредила об угрозе масштабной ядерной катастрофы в Европе из-за Киева
Захарова заявила об угрозе ядерной катастрофы в Европе из-за атак ВСУ на АЭС РФ
Москва выразила решительное осуждение планов Киева по использованию в отношении российских АЭС террористических методов, которые могут привести к ядерной катастрофе огромного масштаба в Европе. Это сказано в распространённом 15 июля комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с попыткой ВСУ атаковать Курскую АЭС беспилотником.
"Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе", — указала дипломат, призвав руководство МАГАТЭ и ООН вместе с международным сообществом обратить пристальное внимание на этот инцидент и жёстко осудить безрассудное поведение киевских властей.
О мощном взрыве в Курчатове стало известно 14 июля. Утром губернатор региона Роман Старовойт подтвердил, что причиной взрыва стало падение украинского беспилотника. По данным Лайфа, дрон ВСУ взорвался всего в четырёх километрах от Курской АЭС. Представитель МИД РФ Мария Захарова уличила НАТО в спонсировании ядерного терроризма из-за поставок дронов для ВСУ, которые используют их для атак на объекты ядерной энергетики.
ТАСС / Сергей Фадеичев