Захарова предупредила об угрозе масштабной ядерной катастрофы в Европе из-за Киева

Москва выразила решительное осуждение планов Киева по использованию в отношении российских АЭС террористических методов, которые могут привести к ядерной катастрофе огромного масштаба в Европе. Это сказано в распространённом 15 июля комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с попыткой ВСУ атаковать Курскую АЭС беспилотником.