МИД счёл мишенью сбитого 14 июля дрона Курскую АЭС
МИД: Целью украинской провокации с беспилотником 14 июля была именно Курская АЭС
МИД РФ уличил Украину в ядерном терроризме из-за попытки атаковать беспилотником Курскую АЭС. Согласно комментарию официального представителя министерства Марии Захаровой, киевский режим предпринял попытку совершить провокацию накануне, но её удалось сорвать благодаря силам ПВО.
"14 июля в городе Курчатове Курской области, где располагается Курская АЭС, произошло падение и взрыв БПЛА. Благодаря слаженной работе сил ПВО, охраняющих станцию, критически важные объекты не повреждены. Пострадавших нет. Вместе с тем вероятной целью новой украинской провокации была именно АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма", — подчеркнула представитель МИД.
О мощном взрыве в Курчатове стало известно вчера. Утром губернатор региона Роман Старовойт подтвердил, что причиной взрыва стало падение украинского беспилотника. По данным Лайфа, дрон ВСУ взорвался всего в четырёх километрах от Курской АЭС.
vk.com / Подслушано Курчатов