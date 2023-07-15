МИД счёл мишенью сбитого 14 июля дрона Курскую АЭС

"14 июля в городе Курчатове Курской области, где располагается Курская АЭС, произошло падение и взрыв БПЛА. Благодаря слаженной работе сил ПВО, охраняющих станцию, критически важные объекты не повреждены. Пострадавших нет. Вместе с тем вероятной целью новой украинской провокации была именно АЭС, что в очередной раз свидетельствует о том, что киевский режим встал на путь использования методов ядерного терроризма", — подчеркнула представитель МИД.