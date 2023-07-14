"Вы на Марс отселитесь?": Захарова задала вопрос Западу после падения дрона у Курской АЭС
Захарова — о падении дрона в Курчатове: НАТО спонсирует ядерный терроризм
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на инцидент в городе Курчатове, где сегодня ночью упал беспилотник. Дрон взорвался всего в четырёх километрах от Курской АЭС, в связи с этим дипломат напомнила, что страны НАТО, поставляя эти БПЛА Киеву, спонсируют ядерный терроризм.
"Те страны, которые их (беспилотники. — Прим. Лайфа) поставляют киевскому режиму, планируют отселяться на Марс, если произойдёт ядерная катастрофа? Не успеют. Да и звездолётов, например, у некосмической державы Британии своих нет. Не говоря уже об абсолютном большинстве стран НАТО", — напомнила Захарова в телеграм-канале.
О мощном взрыве в Курчатове стало известно сегодня ночью. Утром губернатор региона Роман Старовойт подтвердил, что причиной взрыва стало падение украинского беспилотника. По данным Лайфа, дрон ВСУ взорвался всего в четырёх километрах от Курской АЭС.