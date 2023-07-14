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14 июля, 09:12

"Вы на Марс отселитесь?": Захарова задала вопрос Западу после падения дрона у Курской АЭС

Захарова — о падении дрона в Курчатове: НАТО спонсирует ядерный терроризм

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на инцидент в городе Курчатове, где сегодня ночью упал беспилотник. Дрон взорвался всего в четырёх километрах от Курской АЭС, в связи с этим дипломат напомнила, что страны НАТО, поставляя эти БПЛА Киеву, спонсируют ядерный терроризм.

"Те страны, которые их (беспилотники. — Прим. Лайфа) поставляют киевскому режиму, планируют отселяться на Марс, если произойдёт ядерная катастрофа? Не успеют. Да и звездолётов, например, у некосмической державы Британии своих нет. Не говоря уже об абсолютном большинстве стран НАТО", — напомнила Захарова в телеграм-канале.

Мощный взрыв раздался над городом Курчатов Курской области

Мощный взрыв раздался над городом Курчатов Курской области

О мощном взрыве в Курчатове стало известно сегодня ночью. Утром губернатор региона Роман Старовойт подтвердил, что причиной взрыва стало падение украинского беспилотника. По данным Лайфа, дрон ВСУ взорвался всего в четырёх километрах от Курской АЭС.

Обложка ©

Т.me / MariaVladimirovnaZakharova

Александра Вишнякова
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