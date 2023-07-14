Губернатор Курской области заявил о падении беспилотника в Курчатове

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил мощный взрыв в Курчатове падением беспилотника. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", — уточнил глава региона.

Тем не менее есть частичные повреждения одного из многоквартирных домов. У многоэтажки оказались посечены фасад и остекление. Старовойт заверил жителей, что местные власти помогут с восстановлением в ближайшее время.