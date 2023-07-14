Регион

Уведомления отключены

14 июля, 05:39

Губернатор Курской области заявил о падении беспилотника в Курчатове

Губернатор Курской области Старовойт: Беспилотник упал в Курчатове

<p>Обломки беспилотника, упавшие в Курчатове. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/45935" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Обломки беспилотника, упавшие в Курчатове. Обложка © Telegram / Mash

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил мощный взрыв в Курчатове падением беспилотника. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", — уточнил глава региона.

Тем не менее есть частичные повреждения одного из многоквартирных домов. У многоэтажки оказались посечены фасад и остекление. Старовойт заверил жителей, что местные власти помогут с восстановлением в ближайшее время.

В курском посёлке Тёткино насчитали восемь прилётов со стороны Украины

В курском посёлке Тёткино насчитали восемь прилётов со стороны Украины

Напомним, ранее местные жители сообщали о громком хлопке, раздавшемся посреди ночи. Мы также публиковали видео с моментом, на котором сначала яркая вспышка озаряет небо, после чего происходит взрыв и срабатывает сигнализация на припаркованных авто. Также после ЧП были найдены обломки беспилотника.

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров