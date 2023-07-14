Губернатор Курской области заявил о падении беспилотника в Курчатове
Губернатор Курской области Старовойт: Беспилотник упал в Курчатове
Обломки беспилотника, упавшие в Курчатове. Обложка © Telegram / Mash
Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил мощный взрыв в Курчатове падением беспилотника. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", — уточнил глава региона.
Тем не менее есть частичные повреждения одного из многоквартирных домов. У многоэтажки оказались посечены фасад и остекление. Старовойт заверил жителей, что местные власти помогут с восстановлением в ближайшее время.
Напомним, ранее местные жители сообщали о громком хлопке, раздавшемся посреди ночи. Мы также публиковали видео с моментом, на котором сначала яркая вспышка озаряет небо, после чего происходит взрыв и срабатывает сигнализация на припаркованных авто. Также после ЧП были найдены обломки беспилотника.