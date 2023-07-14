Мощный взрыв раздался над городом Курчатов Курской области

В городе Курчатов Курской области раздался громкий взрыв. Как утверждают местные жители, обломки неизвестного объекта разбросало по округе.

В городе Курчатов Курской области раздался громкий взрыв. Его причина неизвестна. Видео © vk.com / Подслушано Курчатов

В социальных сетях они поделились кадрами момента взрыва. На них видно, как вспышка озаряет небо, после чего происходит взрыв, от которого срабатывает сигнализация на автомобилях. Они также утверждают, что в результате хлопка были повреждены окна некоторых домов.

После ЧП были найдены обломки, предварительно — беспилотника. Однако, где именно произошёл взрыв, пока не ясно. Власти данную информацию не подтвердили.