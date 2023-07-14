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13 июля, 22:36

Мощный взрыв раздался над городом Курчатов Курской области

<p>Обломки, найденные после взрыва в городе Курчатов Курской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kurskiy_undeground" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Курский андеграунд</a></p>

Обломки, найденные после взрыва в городе Курчатов Курской области. Обложка © t.me / Курский андеграунд

В городе Курчатов Курской области раздался громкий взрыв. Как утверждают местные жители, обломки неизвестного объекта разбросало по округе.

В городе Курчатов Курской области раздался громкий взрыв. Его причина неизвестна. Видео © vk.com / Подслушано Курчатов

В социальных сетях они поделились кадрами момента взрыва. На них видно, как вспышка озаряет небо, после чего происходит взрыв, от которого срабатывает сигнализация на автомобилях. Они также утверждают, что в результате хлопка были повреждены окна некоторых домов.

После ЧП были найдены обломки, предварительно — беспилотника. Однако, где именно произошёл взрыв, пока не ясно. Власти данную информацию не подтвердили.

В курском посёлке Тёткино насчитали восемь прилётов со стороны Украины

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Ранее жители Воронежа сообщили о взрывах, прогремевших сегодня ночью над городом. Они утверждают, что в районе совхоза "Масловский" был сбит беспилотник. Официального подтверждения данной информации от властей пока не поступало.

Оксана Попова
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