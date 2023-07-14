Мощный взрыв раздался над городом Курчатов Курской области
Обломки, найденные после взрыва в городе Курчатов Курской области. Обложка © t.me / Курский андеграунд
В городе Курчатов Курской области раздался громкий взрыв. Как утверждают местные жители, обломки неизвестного объекта разбросало по округе.
В городе Курчатов Курской области раздался громкий взрыв. Его причина неизвестна. Видео © vk.com / Подслушано Курчатов
В социальных сетях они поделились кадрами момента взрыва. На них видно, как вспышка озаряет небо, после чего происходит взрыв, от которого срабатывает сигнализация на автомобилях. Они также утверждают, что в результате хлопка были повреждены окна некоторых домов.
После ЧП были найдены обломки, предварительно — беспилотника. Однако, где именно произошёл взрыв, пока не ясно. Власти данную информацию не подтвердили.
Ранее жители Воронежа сообщили о взрывах, прогремевших сегодня ночью над городом. Они утверждают, что в районе совхоза "Масловский" был сбит беспилотник. Официального подтверждения данной информации от властей пока не поступало.