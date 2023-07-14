Жители Воронежа сообщили о взрыве в небе над городом
Жители Воронежа сообщили о взрывах, прогремевших сегодня ночью над городом. Они утверждают, что в районе совхоза "Масловский" был сбит беспилотник. Официального подтверждения данной информации от властей пока не поступало.
Предположительно, момент взрыва в Воронеже. Видео © vk.com / Мой и твой Воронеж
Местные жители в социальных сетях поделились кадрами с места происшествия. На них видно, как огромная яркая вспышка озаряет небо, после чего происходит громкий хлопок. О пострадавших и разрушениях на данный момент неизвестно.
Ранее Лайф писал о взрыве, который произошёл в жилом доме в Текстильщиках на юго-востоке Москвы. Как стало известно Лайфу, он произошёл, когда хозяин квартиры в Текстильщиках решил бороться с насекомыми. Из-за распыления баллончика при закрытых окнах в жилище скопились пары отравляющего средства. Взрыв прогремел, когда мужчина включил стиральную машинку. Выбило несколько окон.
vk.com / Мой и твой Воронеж