В Самарской области на газопроводе обезвредили бомбу за считаные минуты до взрыва

Неизвестные планировали устроить взрыв на газопроводе в Самарской области. Но силовикам удалось предотвратить ЧП, сообщат SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне утром на 967-м километре газопровода "Челябинск – Петровск" стало падать давление в трубе. Специалисты начали искать утечку. Круглое сквозное отверстие диаметром 25 мм обнаружили в 09:50. А в нескольких десятках метров от этого места нашли странный пакет синего цвета, предположительно, со взрывным устройством.

На место срочно вызвали взрывотехников. Устройство было изготовлено из пластиковой канализационной трубы со взрывчатым веществом внутри. В качестве таймера — будильник "Рубин" с установленным временем взрыва на 12:00. Примечательно, что на момент обнаружения бомбы счёт шёл уже на минуты. Специалисты успели обезвредить взрывное устройство и ликвидировали его на месте. Сейчас диверсанты разыскиваются.