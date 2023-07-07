Лайф публикует полный список погибших при взрыве на заводе "Промсинтез" под Самарой
Опубликован список жертв взрыва на заводе "Промсинтез" под Самарой
Стали известны имена шести рабочих, погибших при взрыве на заводе "Промсинтез" в городе Чапаевске Самарской области. Список публикует телеграм-канал SHOT:
- Максим Щ., 43 года, слесарь-ремонтник;
- Олег М., 55 лет, слесарь-ремонтник;
- Николай Т., 47 лет, слесарь-ремонтник;
- Евгений К., 43 года, электрогазосварщик;
- Алексей К., 39 лет, электрогазосварщик;
- Николай Ж., 34 года, слесарь-ремонтник.
Напомним, взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ, произошёл днём 7 июля. В результате инцидента погибло шесть человек, ещё двое пострадали. Предварительно, причиной ЧП мог стать взрыв трубы для подачи азота. Все погибшие и пострадавшие — рабочие третьего и пятого цехов.
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