Лайф публикует полный список погибших при взрыве на заводе "Промсинтез" под Самарой

Напомним, взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ, произошёл днём 7 июля. В результате инцидента погибло шесть человек, ещё двое пострадали. Предварительно, причиной ЧП мог стать взрыв трубы для подачи азота. Все погибшие и пострадавшие — рабочие третьего и пятого цехов.