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7 июля, 10:07

Лайф публикует имена пострадавших при взрыве на заводе "Промсинтез" под Самарой

Стали известны имена пострадавших при взрыве на заводе "Промсинтез" в городе Чапаевске Самарской области. Список публикует телеграм-канал SHOT:

  • Евгений К., 45 лет
  • Валерий Т., 45 лет

У Евгения открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации больницы города Чапаевска. При этом у Валерия состояние оглушённости. Его обследуют врачи травматологического отделения.

Взрыв произошёл в лабораторном корпусе Института органической химии в Москве

Взрыв произошёл в лабораторном корпусе Института органической химии в Москве

Напомним, взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ, произошёл днём 7 июля. В результате инцидента погибло шесть человек, ещё двое пострадали. Причиной ЧП мог стать взрыв трубы для подачи азота. Все погибшие и пострадавшие — рабочие третьего и пятого цехов.

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Иван Косицын
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