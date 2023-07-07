Лайф публикует имена пострадавших при взрыве на заводе "Промсинтез" под Самарой

Стали известны имена пострадавших при взрыве на заводе "Промсинтез" в городе Чапаевске Самарской области. Список публикует телеграм-канал SHOT:

Евгений К., 45 лет

Валерий Т., 45 лет

У Евгения открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации больницы города Чапаевска. При этом у Валерия состояние оглушённости. Его обследуют врачи травматологического отделения.