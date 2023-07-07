Лайф публикует имена пострадавших при взрыве на заводе "Промсинтез" под Самарой
Стали известны имена пострадавших при взрыве на заводе "Промсинтез" в городе Чапаевске Самарской области. Список публикует телеграм-канал SHOT:
- Евгений К., 45 лет
- Валерий Т., 45 лет
У Евгения открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации больницы города Чапаевска. При этом у Валерия состояние оглушённости. Его обследуют врачи травматологического отделения.
Напомним, взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ, произошёл днём 7 июля. В результате инцидента погибло шесть человек, ещё двое пострадали. Причиной ЧП мог стать взрыв трубы для подачи азота. Все погибшие и пострадавшие — рабочие третьего и пятого цехов.
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