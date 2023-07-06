Взрыв произошёл в лабораторном корпусе Института органической химии в Москве

В здании Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве произошёл взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Предварительно, ЧП произошло в лабораторном корпусе учреждения. В результате пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами. Другие подробности инцидента не приводятся.