Взрыв произошёл в лабораторном корпусе Института органической химии в Москве
В здании Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве произошёл взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Предварительно, ЧП произошло в лабораторном корпусе учреждения. В результате пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами. Другие подробности инцидента не приводятся.
Ещё один взрыв ранее произошёл в квартире на западе столицы. В момент ЧП в помещении находился парализованный хозяин жилья. Услышав крики о помощи, его спасли очевидцы. Мужчину госпитализировали.
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