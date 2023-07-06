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6 июля, 16:50
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Взрыв произошёл в лабораторном корпусе Института органической химии в Москве

В здании Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве произошёл взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Предварительно, ЧП произошло в лабораторном корпусе учреждения. В результате пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ещё один взрыв ранее произошёл в квартире на западе столицы. В момент ЧП в помещении находился парализованный хозяин жилья. Услышав крики о помощи, его спасли очевидцы. Мужчину госпитализировали.

Пожар произошёл в одном из бизнес-центров Москвы, внутри заблокированы люди

Пожар произошёл в одном из бизнес-центров Москвы, внутри заблокированы люди

Обложка ©

Shutterstock

Максим Плетнёв
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