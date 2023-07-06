Пожар произошёл в одном из бизнес-центров Москвы, внутри заблокированы люди
Пожар произошёл в бизнес-центре на 3-й улице Ямского Поля в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Уточняется, что в здании оказались заблокированы несколько человек. Из-за дыма они не могут покинуть офисы и просят о помощи. Возгорание, по некоторым данным, произошло на складе одежды, который располагается на втором этаже четырёхэтажного здания. На месте работают спецслужбы.
Ранее Лайф сообщал о взрыве в квартире на Минской улице в Москве. Как стало известно, в этот момент внутри находился парализованный хозяин жилья, которого из огня впоследствии вытащили очевидцы.
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ТАСС / Артём Геодакян