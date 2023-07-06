Пожар произошёл в одном из бизнес-центров Москвы, внутри заблокированы люди

Пожар произошёл в бизнес-центре на 3-й улице Ямского Поля в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Уточняется, что в здании оказались заблокированы несколько человек. Из-за дыма они не могут покинуть офисы и просят о помощи. Возгорание, по некоторым данным, произошло на складе одежды, который располагается на втором этаже четырёхэтажного здания. На месте работают спецслужбы.