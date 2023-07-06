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6 июля, 16:22
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Пожар произошёл в одном из бизнес-центров Москвы, внутри заблокированы люди

Пожар произошёл в бизнес-центре на 3-й улице Ямского Поля в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Уточняется, что в здании оказались заблокированы несколько человек. Из-за дыма они не могут покинуть офисы и просят о помощи. Возгорание, по некоторым данным, произошло на складе одежды, который располагается на втором этаже четырёхэтажного здания. На месте работают спецслужбы.

Ранее Лайф сообщал о взрыве в квартире на Минской улице в Москве. Как стало известно, в этот момент внутри находился парализованный хозяин жилья, которого из огня впоследствии вытащили очевидцы.

Из Уральского института кардиологии эвакуировали 165 человек из-за пожара

Из Уральского института кардиологии эвакуировали 165 человек из-за пожара

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ТАСС / Артём Геодакян

Максим Плетнёв
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