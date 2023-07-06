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6 июля, 04:56

Из Уральского института кардиологии эвакуировали 165 человек из-за пожара

В Уральском институте кардиологии произошёл пожар

<p>В Уральском институте кардиологии произошёл пожар. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/e1_news/107280" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Е1.RU</a></p>

В Уральском институте кардиологии произошёл пожар. Обложка © t.me / Е1.RU

В Уральском институте кардиологии произошёл пожар. Как сообщили в Управлении МЧС по Свердловской области, очаг возгорания был зафиксирован в подвале корпуса лечебного учреждения.

Сообщение о возгорании поступило в 08:32 (06:32 по мск). Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели локализовали открытое горение уже через 15 минут. Как рассказали в МЧС, на площади 20 квадратных метров горел гипсокартон в подвальном помещении.

Из здания эвакуировалось 165 человек. Пациентов вывозили на колясках и койках. В результате происшествия обошлось без пострадавших. Местные телеграм-каналы сообщили, что тяжёлых пациентов оперативно перевезли в другие медицинские учреждения.

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А прошлой ночью пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме Екатеринбурга. Как сообщили в МЧС, горела кровля пятиэтажки на площади 300 квадратных метров.

Оксана Попова
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