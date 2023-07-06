Из Уральского института кардиологии эвакуировали 165 человек из-за пожара

В Уральском институте кардиологии произошёл пожар. Как сообщили в Управлении МЧС по Свердловской области, очаг возгорания был зафиксирован в подвале корпуса лечебного учреждения.

Сообщение о возгорании поступило в 08:32 (06:32 по мск). Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели локализовали открытое горение уже через 15 минут. Как рассказали в МЧС, на площади 20 квадратных метров горел гипсокартон в подвальном помещении.

Из здания эвакуировалось 165 человек. Пациентов вывозили на колясках и койках. В результате происшествия обошлось без пострадавших. Местные телеграм-каналы сообщили, что тяжёлых пациентов оперативно перевезли в другие медицинские учреждения.