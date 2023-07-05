Чёрный дым окутал Петербург из-за мощного пожара на складе с покрышками
Склад с покрышками горит в Петербурге на площади 3,5 тысячи квадратных метров
Склад с автомобильными покрышками загорелся во Фрунзенском районе Петербурга. Зрелищные кадры с места событий оказались в распоряжении Лайфа.
Дым от горящих покрышек в Петербурге. Видео © LIFE
На них видно, как клубы чёрного дыма поднимаются в воздух. Дымный столб заметен почти во всех частях города. Площадь пожара составляет уже около 3,5 тысячи квадратных метров.
"На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3500 квадратных метров", — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
Информация о пострадавших пока не поступала. В ликвидации пожара участвует 41 человек личного состава МЧС, также выделено девять единиц техники. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал о том, как пожарные боролись с возгоранием в мебельном цеху в Химках. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратов. На тушение потребовалось более шести часов.
LIFE