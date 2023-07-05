Чёрный дым окутал Петербург из-за мощного пожара на складе с покрышками

Склад с автомобильными покрышками загорелся во Фрунзенском районе Петербурга. Зрелищные кадры с места событий оказались в распоряжении Лайфа.

Дым от горящих покрышек в Петербурге. Видео © LIFE

На них видно, как клубы чёрного дыма поднимаются в воздух. Дымный столб заметен почти во всех частях города. Площадь пожара составляет уже около 3,5 тысячи квадратных метров.

"На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3500 квадратных метров", — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Информация о пострадавших пока не поступала. В ликвидации пожара участвует 41 человек личного состава МЧС, также выделено девять единиц техники. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.