На заводе "Промсинтез" в Самарской области прогремел взрыв, погибло 6 человек

В городе Чапаевске Самарской области произошёл взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. В результате, по предварительным данным, погибло шесть человек. Как уточняет SHOT, ещё двое пострадали.

Причиной ЧП мог стать взрыв трубы для подачи азота. Все погибшие и пострадавшие — рабочие третьего и пятого цехов.