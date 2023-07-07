На заводе "Промсинтез" в Самарской области прогремел взрыв, погибло 6 человек
В городе Чапаевске Самарской области произошёл взрыв на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. В результате, по предварительным данным, погибло шесть человек. Как уточняет SHOT, ещё двое пострадали.
Причиной ЧП мог стать взрыв трубы для подачи азота. Все погибшие и пострадавшие — рабочие третьего и пятого цехов.
А накануне, 6 июля, взрыв произошёл в здании Института органической химии на Ленинском проспекте в Москве. В результате пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами.
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