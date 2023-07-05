В Техасе человек погиб при взрыве салютов, отложенных на День независимости
Пожар на складе фейерверков в Техасе. Обложка © Twitter / KSLA News 12
Человек погиб, ещё четверо получили ранения после взрыва фейерверков на складе города Гилмер в штате Техас, которые предназначались для празднования Дня независимости США. Об этом сообщает телеканал CNN.
По предварительным данным, взрыв произошёл "случайно".
"Инцидент был связан со взрывами фейерверков и других взрывоопасных зажигательных веществ. Один человек погиб на месте, и подтверждено, что ещё четверо получили ранения", — приводит телеканал пресс-релиз местной полиции.
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