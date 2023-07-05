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5 июля, 04:32

В Техасе человек погиб при взрыве салютов, отложенных на День независимости

<p>Пожар на складе фейерверков в Техасе. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/KSLA/status/1676312373320187904/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KSLA News 12</a></p>

Пожар на складе фейерверков в Техасе. Обложка © Twitter / KSLA News 12

Человек погиб, ещё четверо получили ранения после взрыва фейерверков на складе города Гилмер в штате Техас, которые предназначались для празднования Дня независимости США. Об этом сообщает телеканал CNN.

По предварительным данным, взрыв произошёл "случайно".

Опубликованы жуткие кадры взрывов салюта в толпе на фестивале в Италии

Опубликованы жуткие кадры взрывов салюта в толпе на фестивале в Италии

"Инцидент был связан со взрывами фейерверков и других взрывоопасных зажигательных веществ. Один человек погиб на месте, и подтверждено, что ещё четверо получили ранения", — приводит телеканал пресс-релиз местной полиции.

Ранее Лайф рассказывал, как житель Москвы устроил взрыв в многоэтажном доме, пытаясь самостоятельно сделать фейерверк. В итоге он лишился двух пальцев и был госпитализирован.

Юлия Коновалова
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