Москвич устроил взрыв в многоэтажке, пытаясь самостоятельно изготовить фейерверк

В Москве произошёл взрыв в жилом доме на юго-востоке города. Как сообщает SHOT, один из жильцов решил посреди ночи самостоятельно изготовить фейерверк, но что-то пошло не так.

Экстренные службы у дома на юго-востоке Москвы, где произошёл взрыв. Видео © VK / "Подслушано Новокосино"

Инцидент случился во втором часу ночи в доме по улице Городецкой. Люди услышали оглушительный хлопок, выбежали на улицу и вызвали экстренные службы. По данным телеграм-канала, взрыв произошёл на 14-м этаже. 31-летний мужчина по имени Иван решил сделать фейерверк, но в итоге лишился двух пальцев. Его госпитализировали.

Дом не пострадал. Полиция на всякий случай проверяет, что именно пытался собрать Иван и как хотел использовать взрывоопасные элементы.