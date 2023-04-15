КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 06:24

Москвич устроил взрыв в многоэтажке, пытаясь самостоятельно изготовить фейерверк

В Москве произошёл взрыв в жилом доме на юго-востоке города. Как сообщает SHOT, один из жильцов решил посреди ночи самостоятельно изготовить фейерверк, но что-то пошло не так.

Экстренные службы у дома на юго-востоке Москвы, где произошёл взрыв. Видео © VK / "Подслушано Новокосино"

Инцидент случился во втором часу ночи в доме по улице Городецкой. Люди услышали оглушительный хлопок, выбежали на улицу и вызвали экстренные службы. По данным телеграм-канала, взрыв произошёл на 14-м этаже. 31-летний мужчина по имени Иван решил сделать фейерверк, но в итоге лишился двух пальцев. Его госпитализировали.

Дом не пострадал. Полиция на всякий случай проверяет, что именно пытался собрать Иван и как хотел использовать взрывоопасные элементы.

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Взрыв газа произошёл в квартире дома в Ангарске

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, стрелявшего с балкона. Полиции он заявил, что хотел устроить "салют" для соседей.

Обложка ©

VK / "Подслушано Новокосино"

Никита Никонов
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