Подмосковный стрелок заявил полиции, что хотел устроить "салют" для соседей
Задержан мужчина, стрелявший с балкона в деревне Голубое под Зеленоградом
Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего с балкона в деревне Голубое под Зеленоградом. Сейчас он находится в отделе полиции, пишет телеграм-канал SHOT.
Стрелок сам открыл дверь силовикам, когда понял, что спрятаться ему не удалось и скоро начнётся штурм. Кроме того, задержанный оказался нетрезв. Он объяснил, что не хотел ничего плохого, просто решил немного повеселить соседей и устроить для них "салют". Огонь мужчина вёл из охолощённого оружия. Сейчас автомат изъят.
Подмосковный стрелок задержан и доставлен в отделение полиции. Видео © VK / RUS MIX NEWS
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Напомним, мужчина начал стрелять с балкона вечером 16 марта. Со слов очевидцев, сначала он пустил в воздух фейерверк, а затем вдруг открыл огонь из ружья.
Telegram / SHOT