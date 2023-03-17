Подмосковный стрелок заявил полиции, что хотел устроить "салют" для соседей

Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего с балкона в деревне Голубое под Зеленоградом. Сейчас он находится в отделе полиции, пишет телеграм-канал SHOT .

Стрелок сам открыл дверь силовикам, когда понял, что спрятаться ему не удалось и скоро начнётся штурм. Кроме того, задержанный оказался нетрезв. Он объяснил, что не хотел ничего плохого, просто решил немного повеселить соседей и устроить для них "салют". Огонь мужчина вёл из охолощённого оружия. Сейчас автомат изъят.