Гильзы на полу, водка на столе: Появилось видео из квартиры открывшего стрельбу жителя Кировской области

Следственный комитет показал видео из квартиры мужчины, открывшего стрельбу из окна жилого дома в городе Вятские Поляны. Ролик доступен в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видны многочисленные гильзы на полу на кухне, бутылки алкоголя на столе, следы от выстрелов на двери. Также полицейские показали оружие, из которого 47-летний мужчина вёл огонь.