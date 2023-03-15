Гильзы на полу, водка на столе: Появилось видео из квартиры открывшего стрельбу жителя Кировской области
СК РФ показал видео из квартиры жителя Кировской области, открывшего стрельбу из окна
Следственный комитет показал видео из квартиры мужчины, открывшего стрельбу из окна жилого дома в городе Вятские Поляны. Ролик доступен в телеграм-канале ведомства.
Кадры из квартиры жителя Кировской области, открывшего стрельбу из окна. Видео © Telegram / Следком
На кадрах видны многочисленные гильзы на полу на кухне, бутылки алкоголя на столе, следы от выстрелов на двери. Также полицейские показали оружие, из которого 47-летний мужчина вёл огонь.
Напомним, Александр А. открыл стрельбу сегодня днём на улице Профсоюзной. Местные жители успели спрятаться за гаражи и ограждения. Через несколько часов стрелка задержали. Губернатор области Александр Соколов сообщил, что мужчина взялся за ружьё, выпив после 16 лет трезвости. Как нам стало известно, причиной тому диагноз — несколько дней назад у него нашли опухоль в мозгу.
Telegram / Следком