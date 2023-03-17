В Подмосковье мужчина начал стрелять из автомата с балкона жилого дома
Мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона жилого дома в подмосковной деревне Голубое
В Подмосковье неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного жилого дома. Инцидент произошёл поздно вечером в деревне Голубое под Зеленоградом, сообщает телеграм-канал SHOT.
Мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона жилого дома в деревне Голубое. Видео © SHOT
Как заявили очевидцы, мужчина сначала пустил в воздух фейерверк, а затем вдруг открыл огонь из ружья. На место прибыл полицейский наряд, однако дверь правоохранителям никто не открыл. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Информация о пострадавших не поступала.
Гильзы на полу, водка на столе: Появилось видео из квартиры открывшего стрельбу жителя Кировской области
Ранее Лайф писал, что 47-летний Александр А. открыл стрельбу из окна дома в городе Вятские Поляны Кировской области. Местные жители успели спрятаться за гаражами и ограждениями. Через несколько часов стрелка удалось задержать. Губернатор региона Александр Соколов сообщил, что мужчина взялся за ружьё, выпив после 16 лет трезвости. Как нам стало известно, причиной тому стал диагноз: несколько дней назад у него нашли опухоль в мозгу. Позже выяснилось, что открывший стрельбу из окна многоэтажки мужчина ранил полицейского.