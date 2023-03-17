В Подмосковье мужчина начал стрелять из автомата с балкона жилого дома

В Подмосковье неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного жилого дома. Инцидент произошёл поздно вечером в деревне Голубое под Зеленоградом, сообщает телеграм-канал SHOT .

Как заявили очевидцы, мужчина сначала пустил в воздух фейерверк, а затем вдруг открыл огонь из ружья. На место прибыл полицейский наряд, однако дверь правоохранителям никто не открыл. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Информация о пострадавших не поступала.