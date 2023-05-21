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21 мая, 16:58

Опубликованы жуткие кадры взрывов салюта в толпе на фестивале в Италии

На ежегодном фестивале фейерверков в Сан-Северо салют угодил в толпу

На ежегодном фестивале фейерверков в Сан-Северо (Италия) некоторые из них не взлетели и начали взрываться прямо в толпе. На опубликованных в Сети кадрах — бегущие от взрывов люди, по одежде одного из них видно, что пиротехника прожигает ткань и может нанести серьёзные травмы.

Кадры взрыва фейерверков в толпе на фестивале в Италии. Видео © Twitter / SomosCERRO

Причины инцидента, а также число пострадавших или нанесённый ущерб неизвестны. По словам авторов видео, ЧП произошло 20 мая.

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Лайф рассказывал, как житель Москвы устроил взрыв в многоэтажном доме, пытаясь самостоятельно изготовить фейерверк. Он лишился двух пальцев и был госпитализирован.

Обложка ©

Twitter / SomosCERRO

Матвей Константинов
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