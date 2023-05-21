Опубликованы жуткие кадры взрывов салюта в толпе на фестивале в Италии

На ежегодном фестивале фейерверков в Сан-Северо (Италия) некоторые из них не взлетели и начали взрываться прямо в толпе. На опубликованных в Сети кадрах — бегущие от взрывов люди, по одежде одного из них видно, что пиротехника прожигает ткань и может нанести серьёзные травмы.