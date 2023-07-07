Мощный взрыв прогремел на нефтедобывающей платформе в Мексике

По данным издания, взрыв прогремел на платформе Nohoch Alfa возле штата Кампече на побережье Мексиканского залива. К настоящему моменту известно о пяти пострадавших, всего же на платформе в момент ЧП находилось 180 сотрудников. Сейчас всех людей эвакуируют на платформу Akal Golfo. Информации о жертвах не поступало.