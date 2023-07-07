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7 июля, 15:09

Мощный взрыв прогремел на нефтедобывающей платформе в Мексике

Tribuna: Пять человек пострадали при взрыве на платформе Pemex в Мексике

Взрыв и пожар произошли на нефтедобывающей платформе мексиканской компании Pemex, сообщает Tribuna Campeche.

Взрыв на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. © Twitter / Línea Directa Portal

По данным издания, взрыв прогремел на платформе Nohoch Alfa возле штата Кампече на побережье Мексиканского залива. К настоящему моменту известно о пяти пострадавших, всего же на платформе в момент ЧП находилось 180 сотрудников. Сейчас всех людей эвакуируют на платформу Akal Golfo. Информации о жертвах не поступало.

Два человека погибли при взрыве на химзаводе в Подмосковье

Два человека погибли при взрыве на химзаводе в Подмосковье

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на пороховом заводе "Промсинтез" в Самарской области. В результате инцидента погибло шесть человек, ещё двое пострадали. Предварительно, причиной ЧП мог стать взрыв трубы для подачи азота. Лайф публиковал списки погибших и пострадавших.

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Кадр из видео Twitter / Línea Directa Portal

Наталья Исакова
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