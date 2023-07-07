Мощный взрыв прогремел на нефтедобывающей платформе в Мексике
Tribuna: Пять человек пострадали при взрыве на платформе Pemex в Мексике
Взрыв и пожар произошли на нефтедобывающей платформе мексиканской компании Pemex, сообщает Tribuna Campeche.
Взрыв на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. © Twitter / Línea Directa Portal
По данным издания, взрыв прогремел на платформе Nohoch Alfa возле штата Кампече на побережье Мексиканского залива. К настоящему моменту известно о пяти пострадавших, всего же на платформе в момент ЧП находилось 180 сотрудников. Сейчас всех людей эвакуируют на платформу Akal Golfo. Информации о жертвах не поступало.
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на пороховом заводе "Промсинтез" в Самарской области. В результате инцидента погибло шесть человек, ещё двое пострадали. Предварительно, причиной ЧП мог стать взрыв трубы для подачи азота. Лайф публиковал списки погибших и пострадавших.
Кадр из видео Twitter / Línea Directa Portal