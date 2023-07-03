Два человека погибли при взрыве на химзаводе в Подмосковье
Два человека погибли при взрыве на предприятии "Скоропусковский синтез"
На предприятии "Скоропусковский синтез" в Сергиево-Посадском округе Московской области произошёл технический сбой в работе, в результате чего погибло два человека. Об этом сообщили в МЧС, уточнив, что ЧП случилось в кирпичном цеху, где более десяти лет идёт ремонт.
"При монтаже алюминиевой ёмкости, находящейся под давлением объёмом шесть кубометров, произошла её разгерметизация. Разрушений нет, возгорания не последовало", — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что трое рабочих погибли и ещё двое ранены при взрыве морского понтонного ящика на предприятии на территории массива Соржа-Старая во Всеволожском районе Ленинградской области.
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