Два человека погибли при взрыве на химзаводе в Подмосковье

На предприятии "Скоропусковский синтез" в Сергиево-Посадском округе Московской области произошёл технический сбой в работе, в результате чего погибло два человека. Об этом сообщили в МЧС, уточнив, что ЧП случилось в кирпичном цеху, где более десяти лет идёт ремонт.