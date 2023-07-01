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1 июля, 12:28

В Приморье рабочий погиб, упав в прокатный станок

Работник металлопромышленного предприятия в Уссурийске погиб при падении в прокатный станок. Инцидент произошёл в ночь на 1 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Работник металлопромышленного предприятия в Уссурийске погиб при падении в станок. Видео © t.me / prosecutor_pk

"В ночь на 1 июля 2023 года иностранный гражданин — работник металлопромышленного предприятия на улице Коммунальной в г. Уссурийске — при выполнении работ упал в прокатный станок", — указано в сообщении.

Мужчина 2003 года рождения скончался на месте происшествия. По факту произошедшего организована проверка исполнения требований трудового законодательства и полноты обеспечения требований безопасности на производстве.

По данным RT, следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, в результате которых погиб рабочий. По версии следствия, ЧП произошло из-за недобросовестности коллеги погибшего, который должен был обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда, но не исполнил должным образом свои задачи, что и привело к падению мужчины в станок.

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Обложка ©

t.me / prosecutor_pk

Иван Косицын
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