В Приморье рабочий погиб, упав в прокатный станок
Работник металлопромышленного предприятия в Уссурийске погиб при падении в прокатный станок. Инцидент произошёл в ночь на 1 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Работник металлопромышленного предприятия в Уссурийске погиб при падении в станок. Видео © t.me / prosecutor_pk
"В ночь на 1 июля 2023 года иностранный гражданин — работник металлопромышленного предприятия на улице Коммунальной в г. Уссурийске — при выполнении работ упал в прокатный станок", — указано в сообщении.
Мужчина 2003 года рождения скончался на месте происшествия. По факту произошедшего организована проверка исполнения требований трудового законодательства и полноты обеспечения требований безопасности на производстве.
По данным RT, следственные органы возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, в результате которых погиб рабочий. По версии следствия, ЧП произошло из-за недобросовестности коллеги погибшего, который должен был обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда, но не исполнил должным образом свои задачи, что и привело к падению мужчины в станок.
Ранее в Татарстане взорвался резервуар нефтегазодобывающего управления "Елховнефть". В результате погибли два человека — начальник участка и оператор, которые в этот момент осматривали резервуар. Они поднялись наверх, открыли люк, сделали замер донных отложений, а потом закрыли и начали спускаться. За это время внутрь попал кислород, из-за чего случилось возгорание пирофорных отложений, а затем и взрыв. Момент взрыва попал на видео.
t.me / prosecutor_pk