Разворотило крышу и швырнуло людей: Камеры сняли, как резервуар с химикатами в Татарстане взлетел на воздух

Момент взрыва резервуара с химикатами нефтегазодобывающего управления "Елховнефть" в Татарстане попал на видео. Кадры публикует телеграм-канал Mash .

Камеры сняли, как резервуар буквально взлетает на воздух, его крышу буквально отрывает и наружу вырывается пламя. Находящиеся там сотрудники падают на землю. К сожалению, они погибли.