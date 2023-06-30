Разворотило крышу и швырнуло людей: Камеры сняли, как резервуар с химикатами в Татарстане взлетел на воздух
Момент взрыва резервуара "Елховнефти" в Татарстане попал на видео
Момент взрыва резервуара с химикатами нефтегазодобывающего управления "Елховнефть" в Татарстане попал на видео. Кадры публикует телеграм-канал Mash.
Камеры сняли, как резервуар буквально взлетает на воздух, его крышу буквально отрывает и наружу вырывается пламя. Находящиеся там сотрудники падают на землю. К сожалению, они погибли.
Взрыв резервуара "Елховнефти" в Татарстане. Видео © Mash
Напомним, 30 июня в Татарстане взорвался резервуар нефтегазодобывающего управления "Елховнефть". В результате погибли два человека — начальник участка и оператор, которые в этот момент осматривали резервуар. Они поднялись наверх, открыли люк, сделали замер донных отложений, а потом закрыли и начали спускаться. За это время внутрь попал кислород, из-за чего случилось возгорание пирофорных отложений, а затем и взрыв. Погибшему мужчине было 50 лет, женщине — 47.
Telegram / SHOT