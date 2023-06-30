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30 июня, 08:43

Два человека погибли при взрыве резервуара "Елховнефти" в Татарстане

Взрыв произошёл в резервуаре нефтегазодобывающего управления "Елховнефть" в селе Старое Маврино в Татарстане. По данным телеграм-канала SHOT, погибли два человека.

Погибшими оказались мужчина 50 лет и женщина 47 лет. Из-за чего произошёл взрыв, пока не известно, подробности уточняются.

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Огромный "гриб" от взрыва на химзаводе в Нижнем Новгороде попал на видео

Ранее в Москве прогремел взрыв на Фестивальной улице. Как выяснилось, взорвался находившийся в машине газовый баллон. В результате автомобиль перевернуло на крышу. К счастью, никто в результате ЧП не пострадал.

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ТАСС / Сапунова Карина

Максим Плетнёв
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