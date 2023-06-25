Автомобиль перевернуло на крышу в результате взрыва на севере Москвы
В Москве на Фестивальной улице взорвался автомобиль
Машина взорвалась на севере Москвы. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Автомобиль взорвался на Фестивальной улице в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Инцидент произошёл на Фестивальной улице. Взрыв был такой силы, что автомобиль перевернуло на крышу. По данным телеграм-канала, в результате ЧП пострадал один человек, но информации о его состоянии нет. Как рассказали очевидцы, взорвался газовый баллон.
Досталось и соседним автомобилям — их задело осколками. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве подтвердили, что хлопок произошёл в результате разгерметизации газового баллона. При этом там уточнили, что не располагают информацией о пострадавших.
Похожий случай произошёл недавно в Крыму. Лайф писал, что там в автомобиле взорвался газовый баллон. В результате пострадало три человека.
Telegram / SHOT