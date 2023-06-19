В Крыму в автомобиле взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

В пригороде Симферополя в легковом автомобиле взорвался газовый баллон. В результате происшествия есть пострадавшие, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Последствия взрыва газового баллона в автомобиле в Крыму. Видео © VK / "Злой Крымчанин"

"В четыре часа утра в Мирном, поворот с Евпаторийского шоссе, взорвался газовый баллон в легковом автомобиле. Пострадали три человека", — написал он в телеграм-канале.

По словам Крючкова, все пострадавшие с ожогами различной степени доставлены в больницу.