В Крыму в автомобиле взорвался газовый баллон, есть пострадавшие
Трое пострадали при взрыве газового баллона в автомобиле под Симферополем
В пригороде Симферополя в легковом автомобиле взорвался газовый баллон. В результате происшествия есть пострадавшие, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Последствия взрыва газового баллона в автомобиле в Крыму. Видео © VK / "Злой Крымчанин"
"В четыре часа утра в Мирном, поворот с Евпаторийского шоссе, взорвался газовый баллон в легковом автомобиле. Пострадали три человека", — написал он в телеграм-канале.
По словам Крючкова, все пострадавшие с ожогами различной степени доставлены в больницу.
Ранее сообщалось, что семья из шести человек погибла в ДТП с автобусом на западе Казахстана. В числе жертв оказались и четверо детей.
VK / "Злой Крымчанин"