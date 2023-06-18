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18 июня, 18:25

В Москве Lexus на огромной скорости влетел в грузовик

В Москве Lexus столкнулся с грузовиком, три человека пострадали

На Новорязанском шоссе в сторону Московской области после развязки с МКАД легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. О подробностях рассказали в столичной прокуратуре, а видео с моментом ДТП опубликовал Дептранс. По факту случившегося проводится проверка.

В Москве "лексус" столкнулся с грузовиком. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

"По предварительной информации, водитель автомобиля марки Lexus совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате дорожной аварии пострадал водитель легкового автомобиля, а также два его пассажира", — отметили правоохранители.

  • Последствия ДТП с участием "лексуса" и грузовика в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия ДТП с участием "лексуса" и грузовика в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Последствия ДТП с участием "лексуса" и грузовика в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия ДТП с участием "лексуса" и грузовика в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Последствия ДТП с участием "лексуса" и грузовика в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия ДТП с участием "лексуса" и грузовика в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Последствия ДТП с участием "лексуса" и грузовика в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия ДТП с участием "лексуса" и грузовика в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Последствия ДТП с участием "лексуса" и грузовика в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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На фото, которое разместила прокуратура, видно: удар был такой силы, что легковушку сильно смяло. "Лексус" влетел в грузовик, когда тот съезжал с трассы. Легковой автомобиль же двигался по крайней правой полосе на высокой скорости.

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Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Никита Осипов
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