В Москве Lexus на огромной скорости влетел в грузовик

На Новорязанском шоссе в сторону Московской области после развязки с МКАД легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. О подробностях рассказали в столичной прокуратуре, а видео с моментом ДТП опубликовал Дептранс. По факту случившегося проводится проверка.

В Москве "лексус" столкнулся с грузовиком. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно

"По предварительной информации, водитель автомобиля марки Lexus совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате дорожной аварии пострадал водитель легкового автомобиля, а также два его пассажира", — отметили правоохранители.









На фото, которое разместила прокуратура, видно: удар был такой силы, что легковушку сильно смяло. "Лексус" влетел в грузовик, когда тот съезжал с трассы. Легковой автомобиль же двигался по крайней правой полосе на высокой скорости.