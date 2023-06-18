В Москве Lexus на огромной скорости влетел в грузовик
В Москве Lexus столкнулся с грузовиком, три человека пострадали
На Новорязанском шоссе в сторону Московской области после развязки с МКАД легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. О подробностях рассказали в столичной прокуратуре, а видео с моментом ДТП опубликовал Дептранс. По факту случившегося проводится проверка.
В Москве "лексус" столкнулся с грузовиком. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно
"По предварительной информации, водитель автомобиля марки Lexus совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате дорожной аварии пострадал водитель легкового автомобиля, а также два его пассажира", — отметили правоохранители.
На фото, которое разместила прокуратура, видно: удар был такой силы, что легковушку сильно смяло. "Лексус" влетел в грузовик, когда тот съезжал с трассы. Легковой автомобиль же двигался по крайней правой полосе на высокой скорости.
Ранее на Ленинградском шоссе грузовик въехал в стоящую фуру. Водителя въехавшей машины зажало в кабине после жёсткого столкновения.
Telegram / Прокуратура Москвы