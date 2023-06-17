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17 июня, 17:52

Водитель чудом выжил, протаранив своим грузовиком фуру на Ленинградском шоссе

На Ленинградском шоссе грузовик въехал в стоящую фуру

На 135-м километре Ленинградского шоссе в направлении Москва – Санкт-Петербург произошла авария: грузовик влетел в стоящую фуру. Причём водителя въехавшей машины зажало в кабине после жёсткого столкновения. Видео с места оказалось в распоряжении Лайфа.

На Ленинградском шоссе грузовик въехал в стоящую фуру. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

На этих кадрах видно, что передняя часть грузовика сильно смята. На дороге разбросаны обломки транспортных средств и осколки. Полицейские вместе с прохожими помогли водителю выбраться из грузовика. Он выжил чудом: спасло, что сидел в той части кабины, которую не раздавило.

В жуткой массовой аварии в Чувашии погибли взрослый и ребёнок

В жуткой массовой аварии в Чувашии погибли взрослый и ребёнок

Ранее Лайф писал, что на западе Казахстана в результате столкновения двух легковых машин погибло десять человек. Среди жертв трагедии пять несовершеннолетних.

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LIFE

Никита Осипов
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