Водитель чудом выжил, протаранив своим грузовиком фуру на Ленинградском шоссе

На 135-м километре Ленинградского шоссе в направлении Москва – Санкт-Петербург произошла авария: грузовик влетел в стоящую фуру. Причём водителя въехавшей машины зажало в кабине после жёсткого столкновения. Видео с места оказалось в распоряжении Лайфа.

На Ленинградском шоссе грузовик въехал в стоящую фуру. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

На этих кадрах видно, что передняя часть грузовика сильно смята. На дороге разбросаны обломки транспортных средств и осколки. Полицейские вместе с прохожими помогли водителю выбраться из грузовика. Он выжил чудом: спасло, что сидел в той части кабины, которую не раздавило.