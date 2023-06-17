Водитель чудом выжил, протаранив своим грузовиком фуру на Ленинградском шоссе
На Ленинградском шоссе грузовик въехал в стоящую фуру
На 135-м километре Ленинградского шоссе в направлении Москва – Санкт-Петербург произошла авария: грузовик влетел в стоящую фуру. Причём водителя въехавшей машины зажало в кабине после жёсткого столкновения. Видео с места оказалось в распоряжении Лайфа.
На этих кадрах видно, что передняя часть грузовика сильно смята. На дороге разбросаны обломки транспортных средств и осколки. Полицейские вместе с прохожими помогли водителю выбраться из грузовика. Он выжил чудом: спасло, что сидел в той части кабины, которую не раздавило.
Ранее Лайф писал, что на западе Казахстана в результате столкновения двух легковых машин погибло десять человек. Среди жертв трагедии пять несовершеннолетних.
LIFE