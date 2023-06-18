Под Воронежем машина без водителя сбила женщину и скатилась в водоём
В Воронежской области не поставленная на ручник машина наехала на женщину
В Семилукском районе Воронежской области водитель забыл поставить машину на ручник, из-за чего ночью 17 июня случилось ДТП. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Накануне... припаркованный вблизи водоёма автомобиль покатился и совершил наезд на 36-летнюю жительницу областного центра, после чего съехал в водоём", — говорится в сообщении.
Пострадавшую госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Полицейские проводят проверку по факту ДТП, устанавливают детали произошедшего.
Ранее Лайф писал, что семья из шести человек погибла в ДТП с автобусом на западе Казахстана. В числе жертв оказались и четверо детей.
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