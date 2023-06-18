Появилось видео жуткого смертельного ДТП с лосями на МКАД
Прокуратура: Два лося погибли при столкновении с автомобилем на МКАД в Москве
ДТП с участием лосей на внутренней стороне 32-го километра МКАД попало на видео. Запись публикует пресс-служба Прокуратуры Москвы.
Авария в Москве с участием лосей. Видео © t.me / moscowproc
Как видно на кадрах, на дорогу выбежали четыре лося. Автомобиль КИА совершил наезд на двух из них. Животные погибли на месте. 32-летний водитель иномарки не пострадал.
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причинённого окружающей среде в результате гибели животных. Установление всех обстоятельств аварии находится на контроле в прокуратуре Южного административного округа.
Напомним, ранее Дептранс Москвы уже сообщал, что автомобиль столкнулся с тремя лосями на 32-м километре МКАД. Из-за этого было затруднено движение транспортных средств.
t.me / moscowproc