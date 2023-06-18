Регион

Уведомления отключены

18 июня, 07:34

Появилось видео жуткого смертельного ДТП с лосями на МКАД

Прокуратура: Два лося погибли при столкновении с автомобилем на МКАД в Москве

ДТП с участием лосей на внутренней стороне 32-го километра МКАД попало на видео. Запись публикует пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Авария в Москве с участием лосей. Видео © t.me / moscowproc

Как видно на кадрах, на дорогу выбежали четыре лося. Автомобиль КИА совершил наезд на двух из них. Животные погибли на месте. 32-летний водитель иномарки не пострадал.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причинённого окружающей среде в результате гибели животных. Установление всех обстоятельств аварии находится на контроле в прокуратуре Южного административного округа.

Двое взрослых погибли, двое детей пострадали в ДТП с лосем под Нижним Новгородом

Двое взрослых погибли, двое детей пострадали в ДТП с лосем под Нижним Новгородом

Напомним, ранее Дептранс Москвы уже сообщал, что автомобиль столкнулся с тремя лосями на 32-м километре МКАД. Из-за этого было затруднено движение транспортных средств.

Обложка ©

t.me / moscowproc

Иван Косицын
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров