Автомобиль столкнулся с тремя лосями на МКАД в Москве

Движение на внутренней стороне 32-го километра МКАД затруднено. Как сообщили в телеграм-канале Дептранса, причиной тому послужила авария с участием автомобиля и трёх лосей.

"На внутренней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трёх особей животных (лоси). На месте работают оперативные службы города", — сказано в сообщении.

При каких обстоятельствах произошло ДТП, пока не известно. Сведения о пострадавших не приводятся.