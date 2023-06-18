Автомобиль столкнулся с тремя лосями на МКАД в Москве
Дептранс: Автомобиль столкнулся с тремя лосями на 32-м километре МКАД
Движение на внутренней стороне 32-го километра МКАД затруднено. Как сообщили в телеграм-канале Дептранса, причиной тому послужила авария с участием автомобиля и трёх лосей.
"На внутренней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трёх особей животных (лоси). На месте работают оперативные службы города", — сказано в сообщении.
При каких обстоятельствах произошло ДТП, пока не известно. Сведения о пострадавших не приводятся.
Ранее двое взрослых погибли в результате ДТП с лосем, которое произошло в Нижегородской области, недалеко от посёлка Большое Карпово Уренского района. Ещё двое детей — восьмилетняя девочка и четырёхлетний мальчик — получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали.
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