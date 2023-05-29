Лось погиб страшной смертью после прогулки по супермаркету в Башкирии

В Стерлитамаке молодой лось случайно зашёл в магазин и долго не мог найти выход, а когда нашёл, выбежал и на полном ходу ударился головой в забор, после чего умер. Об этом рассказали в Минэкологии Башкирии.

В Стерлитамаке лось зашёл в магазин, потом вышел, ударился о забор и умер. Видео © VK / Общество охотников Башкирии

"28 мая в Стерлитамаке в один из продуктовых магазинов около 19 часов забрёл лось. Взрослого самца лося возрастом двух-трёх лет обнаружили сотрудники магазина. Информация была незамедлительно передана специалистам Минэкологии Башкортостана", — уточнили в ведомстве.

Посетителей в тот момент не было. Прибывшие специалисты хотели помочь лосю выйти, но он сам нашёл дверь и бросился наутёк. Однако, не заметив решётчатого забора, животное врезалось и упало. Как позже установили ветеринары, сохатый повредил позвоночник. Кроме того, у него оказались проблемы с сердцем из-за стресса и жары.

В Минэкологии объяснили, что в это время года у лосих рождаются детёныши, поэтому более старших "подростковых" особей самки отгоняют от себя. В итоге ещё несмышлёные лосята выбегают на дороги и появляются в посёлках.