Стала известна причина взрыва резервуара "Елховнефти" в Татарстане
Резервуар с химикатами в Татарстане взорвался из-за попадания внутрь кислорода
Резервуар с химикатами, который взорвался в Татарстане. Обложка © Telegram / SHOT
Взрыв в резервуаре нефтегазодобывающего управления "Елховнефть" в Татарстане случился из-за того, что внутрь попал кислород. В результате взаимодействия с ним остатков химикатов и погибли мужчина с женщиной. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Погибшие в результате взрыва резервуара с химикатами в Татарстане. Фото © Telegram / SHOT
Начальник участка и оператор осматривали резервуар. Они поднялись на него, открыли люк, сделали замер донных отложений, а потом закрыли и начали спускаться. За это время внутрь попал кислород, из-за чего случилось возгорание пирофорных отложений, а затем и взрыв. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц".
Напомним, инцидент произошёл сегодня днём. Погибшему мужчине было 50 лет, женщине — 47.