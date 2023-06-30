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30 июня, 15:24

Стала известна причина взрыва резервуара "Елховнефти" в Татарстане

Резервуар с химикатами в Татарстане взорвался из-за попадания внутрь кислорода

<p>Резервуар с химикатами, который взорвался в Татарстане. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/53557" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Резервуар с химикатами, который взорвался в Татарстане. Обложка © Telegram / SHOT

Взрыв в резервуаре нефтегазодобывающего управления "Елховнефть" в Татарстане случился из-за того, что внутрь попал кислород. В результате взаимодействия с ним остатков химикатов и погибли мужчина с женщиной. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Погибшие в результате взрыва резервуара с химикатами в Татарстане. Фото © Telegram / SHOT

Погибшие в результате взрыва резервуара с химикатами в Татарстане. Фото © Telegram / SHOT

Начальник участка и оператор осматривали резервуар. Они поднялись на него, открыли люк, сделали замер донных отложений, а потом закрыли и начали спускаться. За это время внутрь попал кислород, из-за чего случилось возгорание пирофорных отложений, а затем и взрыв. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц".

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Напомним, инцидент произошёл сегодня днём. Погибшему мужчине было 50 лет, женщине — 47.

Светлана Оперук
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