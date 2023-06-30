Стала известна причина взрыва резервуара "Елховнефти" в Татарстане

Взрыв в резервуаре нефтегазодобывающего управления "Елховнефть" в Татарстане случился из-за того, что внутрь попал кислород. В результате взаимодействия с ним остатков химикатов и погибли мужчина с женщиной. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Начальник участка и оператор осматривали резервуар. Они поднялись на него, открыли люк, сделали замер донных отложений, а потом закрыли и начали спускаться. За это время внутрь попал кислород, из-за чего случилось возгорание пирофорных отложений, а затем и взрыв. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц".