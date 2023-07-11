Взрыв прогремел в жилом доме на юго-востоке Москвы

Взрыв произошёл в жилом доме в Текстильщиках на юго-востоке Москвы. В здании на улице 1-й Текстильщиков выбило стёкла, пишет SHOT .

Жилой дом газифицирован, он расположен прямо напротив школы. О хлопке сообщили жильцы. Информации о пострадавших не поступало, остальные подробности ЧП уточняются.

А 7 июля взрыв прогремел на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. В результате инцидента погибло шесть человек, ещё двое пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв трубы для подачи азота. Все погибшие и пострадавшие — рабочие третьего и пятого цехов.