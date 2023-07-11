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11 июля, 12:50
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Взрыв прогремел в жилом доме на юго-востоке Москвы

Взрыв произошёл в жилом доме в Текстильщиках на юго-востоке Москвы. В здании на улице 1-й Текстильщиков выбило стёкла, пишет SHOT.

Жилой дом газифицирован, он расположен прямо напротив школы. О хлопке сообщили жильцы. Информации о пострадавших не поступало, остальные подробности ЧП уточняются.

Автосервис на юге Москвы охватил мощный пожар после взрыва

Автосервис на юге Москвы охватил мощный пожар после взрыва

А 7 июля взрыв прогремел на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. В результате инцидента погибло шесть человек, ещё двое пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв трубы для подачи азота. Все погибшие и пострадавшие — рабочие третьего и пятого цехов.

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ТАСС / Артем Геодакян

Андрей Бражников
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