Автосервис на юге Москвы охватил мощный пожар после взрыва
В автосервисе на улице Подольских Курсантов на юге Москвы произошёл пожар
В автосервисе на улице Подольских Курсантов на юге Москвы сдетонировал газовый баллон, после чего здание охватило мощное пламя. Кадры крупного пожара оказались в распоряжении Лайфа.
Пожар в автосервисе на улице Подольских Курсантов на юге Москвы. Видео © LIFE
Дым от возгорания видно из разных районов столицы. Очевидцы слышат хлопки из горящего здания. По предварительной оценке, площадь возгорания составляет 200 квадратов. На месте пожара уже работают сотрудники МЧС.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в отдельно стоящем металлическом ангаре. На месте работают все службы города. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к тушению возгорания", — уточнили в управлении.
А 7 июля взрыв прогремел на заводе "Промсинтез", который занимается производством взрывчатых веществ. В результате инцидента погибло шесть человек, ещё двое пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв трубы для подачи азота. Все погибшие и пострадавшие — рабочие третьего и пятого цехов.
LIFE