Автосервис на юге Москвы охватил мощный пожар после взрыва

В автосервисе на улице Подольских Курсантов на юге Москвы сдетонировал газовый баллон, после чего здание охватило мощное пламя. Кадры крупного пожара оказались в распоряжении Лайфа.

Пожар в автосервисе на улице Подольских Курсантов на юге Москвы. Видео © LIFE

Дым от возгорания видно из разных районов столицы. Очевидцы слышат хлопки из горящего здания. По предварительной оценке, площадь возгорания составляет 200 квадратов. На месте пожара уже работают сотрудники МЧС.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание в отдельно стоящем металлическом ангаре. На месте работают все службы города. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к тушению возгорания", — уточнили в управлении.