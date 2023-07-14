Упавший в Курчатове дрон ВСУ взорвался всего в 4 километрах от Курской АЭС
Украинский дрон, который минувшей ночью упал в городе Курчатов, взорвался всего в четырёх километрах от Курской АЭС. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Из-за взрыва в восьми квартирах ближайшего к ЧП жилого дома выбило окна. При этом никто из местных жителей не пострадал. Уточняется, что беспилотник был самолётного типа.
О мощном взрыве в Курчатове стало известно сегодня ночью. Лайф публиковал видео, на котором виден момент инцидента. Как рассказали очевидцы, по округе разбросало обломки неизвестного объекта. Утром губернатор региона Роман Старовойт подтвердил, что причиной взрыва стало падение украинского беспилотника.
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