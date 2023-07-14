Упавший в Курчатове дрон ВСУ взорвался всего в 4 километрах от Курской АЭС

Украинский дрон, который минувшей ночью упал в городе Курчатов, взорвался всего в четырёх километрах от Курской АЭС. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Из-за взрыва в восьми квартирах ближайшего к ЧП жилого дома выбило окна. При этом никто из местных жителей не пострадал. Уточняется, что беспилотник был самолётного типа.