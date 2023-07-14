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14 июля, 06:09

Сбитые под Воронежем дроны ВСУ пытались атаковать военный аэродром Балтимор

Дроны-камикадзе, которые сегодня ночью пытались атаковать Воронежскую область, направлялись в сторону военного аэродрома Балтимор, который располагается неподалёку от столицы региона. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Беспилотники летели друг за другом на высоте примерно 100 метров, но всё равно были замечены и сбиты средствами противовоздушной обороны. Часть обломков БПЛА упала в Воронежское водохранилище.

Губернатор Курской области заявил о падении беспилотника в Курчатове

Губернатор Курской области заявил о падении беспилотника в Курчатове

Напомним, сегодня ночью жители Воронежа сообщили о взрыве в небе над городом. Наутро губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что источником громких звуков стала система ПВО, которая успешно отработала по трём украинским беспилотникам.

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Максим Плетнёв
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