Сбитые под Воронежем дроны ВСУ пытались атаковать военный аэродром Балтимор
Дроны-камикадзе, которые сегодня ночью пытались атаковать Воронежскую область, направлялись в сторону военного аэродрома Балтимор, который располагается неподалёку от столицы региона. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Беспилотники летели друг за другом на высоте примерно 100 метров, но всё равно были замечены и сбиты средствами противовоздушной обороны. Часть обломков БПЛА упала в Воронежское водохранилище.
Напомним, сегодня ночью жители Воронежа сообщили о взрыве в небе над городом. Наутро губернатор региона Александр Гусев подтвердил, что источником громких звуков стала система ПВО, которая успешно отработала по трём украинским беспилотникам.
vk.com / Мой и твой Воронеж