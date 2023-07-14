Губернатор Воронежской области объяснил причину ночных взрывов в городе
Губернатор Гусев: Средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА недалеко от Воронежа
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объяснил причину ночных взрывов, о которых сегодня ночью сообщили жители региона. По его словам, недалеко от города средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены три беспилотника.
"Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет", — написал он в телеграм-канале и добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
Ранее жители Воронежа сообщили о взрывах, прогремевших сегодня ночью над городом. Они утверждали, что в районе совхоза "Масловский" был сбит беспилотник.
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