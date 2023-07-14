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14 июля, 04:48

Губернатор Воронежской области объяснил причину ночных взрывов в городе

Губернатор Гусев: Средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА недалеко от Воронежа

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объяснил причину ночных взрывов, о которых сегодня ночью сообщили жители региона. По его словам, недалеко от города средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены три беспилотника.

"Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет", — написал он в телеграм-канале и добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Мощный взрыв раздался над городом Курчатов Курской области

Мощный взрыв раздался над городом Курчатов Курской области

Ранее жители Воронежа сообщили о взрывах, прогремевших сегодня ночью над городом. Они утверждали, что в районе совхоза "Масловский" был сбит беспилотник.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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