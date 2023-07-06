"У нас разный взгляд": Зеленский пожаловался, что Болгария отказалась давать ему оружие
Зеленский: Президент Болгарии Радев отказался давать Киеву вооружение
Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на отказ Болгарии предоставить Киеву вооружение. Он отметил, что сегодня провёл переговоры с болгарским коллегой Руменом Радевым касательно оказания военной помощи ВСУ.
"У нас разный взгляд на вещи, он считает, "нет" — это эскалация — предоставлять Украине помощь, а я считаю, "нет" — это защита. Это абсолютно разная философия", — посетовал Зеленский на пресс-конференции в Софии, куда он прибыл на переговоры.
По его словам, Радев считает, что в таком случае у его армии будет меньше оружия, с этим и связан отказ помочь украинцам. При этом Зеленский отметил, что нашёл взаимопонимание с болгарским коллегой в сфере энергетики и в вопросе "формулы мира".
Ранее сообщалось, что на Украине решили заняться производством оружия на собственной территории. Как отметил замминистра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Незалежной Сергей Боев, сейчас Киев ведёт переговоры по данному вопросу с западными производителями.
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