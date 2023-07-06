"У нас разный взгляд": Зеленский пожаловался, что Болгария отказалась давать ему оружие

Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на отказ Болгарии предоставить Киеву вооружение. Он отметил, что сегодня провёл переговоры с болгарским коллегой Руменом Радевым касательно оказания военной помощи ВСУ.

"У нас разный взгляд на вещи, он считает, "нет" — это эскалация — предоставлять Украине помощь, а я считаю, "нет" — это защита. Это абсолютно разная философия", — посетовал Зеленский на пресс-конференции в Софии, куда он прибыл на переговоры.

По его словам, Радев считает, что в таком случае у его армии будет меньше оружия, с этим и связан отказ помочь украинцам. При этом Зеленский отметил, что нашёл взаимопонимание с болгарским коллегой в сфере энергетики и в вопросе "формулы мира".