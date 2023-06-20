На Украине захотели производить западное оружие на своей территории

На Украине решили заняться производством оружия на собственной территории. Как заявил заместитель министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Незалежной Сергей Боев, сейчас Киев ведёт переговоры по данному вопросу с западными производителями. Его слова приводит агентство Reuters.

"Мы ведём с ними [производителями] очень детальные дискуссии. И мы уверены, что подпишем контрактные соглашения в течение нескольких месяцев", — сообщил Боев.

Переговоры идут с разработчиками оружия из Франции, Германии, Италии, а также Восточной Европы. Боев утверждает, что некоторые готовы стать инвесторами предприятий по производству дронов.