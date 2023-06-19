Украина заплатила $800 млн за ветхое или даже неполученное оружие

Власти Украины заплатили поставщикам более 800 миллионов долларов с февраля 2022 года за оружие, которое так или не получили, или которое оказалось в небоевом состоянии. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

"Украина заплатила подрядчикам сотни миллионов долларов за вооружение, которое не было доставлено, а другая часть [оружия] была настолько ветхой, что её можно было только разобрать на запчасти", — говорится в статье.

Там отмечается, что в целом с начала российской спецоперации Запад поставил Киеву вооружение на десятки миллиардов долларов. Только от США его получено на сумму около $40 млрд.

"Многие поставки западных союзников включали в себя современное вооружение, которое доказало свою высокую эффективность. Но в других случаях союзники предоставили вооружение со складов, которое в лучшем случае нуждалось в капитальном ремонте", — узнали журналисты газеты.

По их данным, на ремонт Украине пришлось отправить около 30% вооружения, которым она располагает.