В Болгарии взорвался склад бизнесмена, поставлявшего оружие и боеприпасы Киеву
BNR: В Болгарии сгорел склад поставлявшего оружие Киеву бизнесмена Гебрева
Склад бизнесмена, поставлявшего различные боеприпасы и вооружение Украине, сгорел минувшей ночью на юго-востоке Болгарии, сообщает местная радиостанция BNR.
Инцидент произошёл в районе города Карнобат. По данным издания, пожару предшествовало несколько сильных взрывов. Обошлось без пострадавших, но хранилище полностью выгорело. К слову, этот склад принадлежит торговцу оружием Эмилияну Гебреву, в июле 2022 года на объекте уже был пожар, причиной которого, по всей видимости, стал поджог. Расследование происшествия до сих продолжается. Сейчас правоохранители выясняют, есть ли связь между двумя пожарами.
Ранее сообщалось, что на Украине решили заняться производством оружия на собственной территории. Как отметил замминистра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Незалежной Сергей Боев, сейчас Киев ведёт переговоры по данному вопросу с западными производителями.
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