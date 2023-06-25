В Болгарии взорвался склад бизнесмена, поставлявшего оружие и боеприпасы Киеву

Инцидент произошёл в районе города Карнобат. По данным издания, пожару предшествовало несколько сильных взрывов. Обошлось без пострадавших, но хранилище полностью выгорело. К слову, этот склад принадлежит торговцу оружием Эмилияну Гебреву, в июле 2022 года на объекте уже был пожар, причиной которого, по всей видимости, стал поджог. Расследование происшествия до сих продолжается. Сейчас правоохранители выясняют, есть ли связь между двумя пожарами.