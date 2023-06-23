В Кремле отреагировали на заявление о том, что оружие для Украины появилось у границ Израиля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал весьма актуальной угрозу появления у границ Израиля поставляемого Киеву западного оружия.

"Мы ещё ранее говорили о такой опасности и о том, что поставляемое западное вооружение на Украину уже продаётся разными преступными группировками в Европе и так далее. Это неизбежный процесс", — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что чем больше такого оружия поставляется Киеву, тем больше угрозы для региональной и мировой безопасности.