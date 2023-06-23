В Кремле отреагировали на заявление о том, что оружие для Украины появилось у границ Израиля
Песков назвал угрозой появление поставляемого Киеву оружия у границ Израиля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал весьма актуальной угрозу появления у границ Израиля поставляемого Киеву западного оружия.
"Мы ещё ранее говорили о такой опасности и о том, что поставляемое западное вооружение на Украину уже продаётся разными преступными группировками в Европе и так далее. Это неизбежный процесс", — отметил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что чем больше такого оружия поставляется Киеву, тем больше угрозы для региональной и мировой безопасности.
Напомним, ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад передал Украине, появляется у границ Израиля. И он не исключил такой судьбы для израильского вооружения, поэтому отклоняет просьбы Киева о военных поставках.
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