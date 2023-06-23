Нетаньяху заявил, что поставляемое Киеву оружие Запада находится у границ Израиля
Нетаньяху сообщил о появлении у границ Израиля поставляемого Западом ВСУ оружия
Переданное Украине израильское оружие рискует попасть в руки Ирана и быть использовано против самого Израиля. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post.
Такая ситуация, по его словам, уже произошла с оружием, которое Запад поставил Украине: сейчас оно появляется у израильских границ. Именно поэтому Иерусалим отклоняет просьбы Киева о поставках систем вооружений.
"У нас близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими в небе над Сирией. И, я думаю, важно, чтобы мы сохранили свою свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на нашей северной границе", — сказал премьер-министр.
А ранее Лайф писал, что первая леди Украины Елена Зеленская, посетившая Израиль, призналась, что живёт раздельно с мужем из соображений безопасности. Она ежедневно возвращается домой к детям, в то время как лидер страны ночует в офисе.
Twitter / Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו