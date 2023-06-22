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22 июня, 01:56

Зеленская заявила, что живёт раздельно с мужем из соображений безопасности

Жена украинского президента Елена Зеленская рассказала, что они с мужем не живут вместе из соображений безопасности. Её слова приводит The Jerusalem Post.

Первая леди призналась, что каждый день ходит в офис на работу, при этом с Владимиром Зеленским они живут порознь. В целях безопасности украинский лидер ночует в офисе, а она каждый день возвращается домой к детям.

"Если нам повезёт, мы встретимся в офисе за обедом. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент", сказала Зеленская.

Жена Зеленского собралась в Израиль

Жена Зеленского собралась в Израиль

Помимо этого супруга лидера Украины рассказала, что ежедневно в офисе работает над программами психического здоровья, улучшения качества школьных обедов и помощи жертвам домашнего насилия. Кроме того, первая леди Украины даёт интервью и проводит телефонные и видеозвонки.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская в эфире MSNBC поведала активно распространяемую историю про киевлянку-героиню, сбившую российский беспилотник со своего балкона с помощью банки помидоров. Сказание о невероятно меткой женщине вызвало у журналистов истерический хохот.

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Telegram / Олена Зеленська | Olena Zelenska

Юлия Коновалова
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