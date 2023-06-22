Зеленская заявила, что живёт раздельно с мужем из соображений безопасности

Жена украинского президента Елена Зеленская рассказала, что они с мужем не живут вместе из соображений безопасности. Её слова приводит The Jerusalem Post.

Первая леди призналась, что каждый день ходит в офис на работу, при этом с Владимиром Зеленским они живут порознь. В целях безопасности украинский лидер ночует в офисе, а она каждый день возвращается домой к детям.

"Если нам повезёт, мы встретимся в офисе за обедом. Никто из нас не может позволить себе досуг или развлечения в данный момент", — сказала Зеленская.

Помимо этого супруга лидера Украины рассказала, что ежедневно в офисе работает над программами психического здоровья, улучшения качества школьных обедов и помощи жертвам домашнего насилия. Кроме того, первая леди Украины даёт интервью и проводит телефонные и видеозвонки.